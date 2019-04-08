Arap Birliği'nden tepki çağrısı

Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’nın bazı bölümlerini İsrail topraklarına katma vaadine uluslararası tepki çağrısı yaptı.

"NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI ENDİŞE VERİCİ"

Arap Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan, Netanyahu’nun söz konusu vaadi için "kınama ve endişe" gibi rutin açıklamaların ötesinde gücünü uluslararası yasalardan alan sert bir tepki talebinde bulundu.

Ebu Ali, “Uluslararası toplum bu söz konusu tehlikeli vaatle ilgili tutumunu ivedilikle kamuoyuna açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.