Arap coğrafyasındaki 5 ülkede 103 vaka belirlendi

Koronavirüs merkezi olan Çin'de yayılımı yavaşlarken, dünyanın geri kalanında ise artarak devam ediyor.

Son olarak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Umman'da toplam 103 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 238

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede 67 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 238'e yükseldiğini açıkladı.

KUVEYT'TE VAKALAR 142'YE YÜKSELDİ

Kuveyt'te de Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, 12 kişide Kovid-19'a rastlandığını ve ülkedeki toplam vaka sayısının 142'ye çıktığını aktardı. Sened, 15 kişinin de iyileştiğini belirtti.

KATAR'DA 452 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Katar Sağlık Bakanlığı ise son olarak 10 kişinin daha virüse yakalandığını, böylece ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 452'ye yükseldiğini duyurdu.

ÜRDÜN'DE 56 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Ürdün Maliye Bakanı Muhammed el-Asas da yaptığı açıklamada, 8 kişide daha koronavirüs görülmesiyle vaka sayısının 56'ya yükseldiğini, bunlardan birinin iyileştiğini ifade etti.

UMMAN'DA VAKA SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Umman Sağlık Bakanlığı ise ülkede son olarak 6 kişide Kovid-19 tespit edildiğini aktardı. Bakanlık, Umman'da vaka sayısının 39'a yükseldiğini, 13 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.