Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

Muhammed Mursi Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Özellikle Darbeyle devrilmesi dönemine kadar Arap coğrafyasından da tehditlere maruz kalan Mursi, darbe sonrasında da bölge devletleri tarafından unutulmuş, kaderine terk edildimişti.

Mursi'nin ölümünün ardından da benzer durum yeniden baş gösterdi. Şaibeli ve tartışmalı bir şekilde ölen Mursi için Arap dünnyası sessiz kaldı. Suudi Arabistan sessiz kalmak bir yana adeta Mursi'nin ölümü hakkında nefret kustu.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER SUÇLAMASI

Suudi Arabistan yönetimi Mursi'nin ölümü karşısında sessiz bir tavır sergilerken, başsağlığı dilemek bir yana Müslüman Kardeşler'e saldırmayı tercih etti.

Mursi'nin vefatından saatler sonra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı İhvanı Müslimin'in nasıl bir terör örgütü olduğunu savunan bir infografik paylaştı.

ARAP DEVLETLERİ SESSİZ

Özellikle Arap Birliği olarka bilinen ve Suudi Arabistan ile Ürdün, BAE'nin öncülüğünü yaptığı ülkelerden Mursi'Nin ölümü hakkında tek bir açıklama dahi gelmedi.

Özellikle bu devletlerin Mısır'ın darbeci yönetimi ve İsrail ile iş birliği yapmaları bir tarafa ABD ve Batı güdümünde bulunmaları dikkat çekiyor.

KATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Katar Emiri Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

MALEZYA

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Malezya hükümetinden taziye mesajları yayımlandı. Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mursi'nin vefatını demokrasi için büyük kayıp olarak niteleyerek, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş beşinci cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatından ötürü çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Wan Azizah, Mursi'nin ailesine ve Mısır halkına başsağlığı diledi

KARADAVİ'DEN TAZİYE MESAJI

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Mursi'yi, "halkın hür iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı" şeklinde nitelendirdi.

"Mursi, sabrederek ve maruz kaldığı sıkıntıların karşılığını Allah'tan bekleyerek vefat etti." ifadesini kullanan Karadavi, "Allah'ım onu razı olduğun ve senden razı olan şehit bir kulun olarak kabul et." diye dua etti.

GANNUŞİ: BÜYÜK ŞAŞKINLIK DUYUYORUZ

Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Hareket adına yayınladığı taziye mesajında, "Mursi, Mısır'ın önde gelen şahsiyetlerindendi ve Mısır'ın adil ve özgür seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti." ifadelerini kullandı.

Mursi'nin ailesine, sevdiklerine ve Mısır halkına başsağlığı dileyen Gannuşi, mesajına şöyle devam etti:

"Bu acı verici hadise, Mısır'da acı çeken binlerce siyasi tutuklunun çilesine son vermek, onları serbest bırakmak ve demokratik bir siyasi hayat için farklı taraflar arasında diyaloğun başlaması adına bir çağrı olabilir."

HAMAS

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Allah'ın yazdığı kadere tam bir rıza göstererek, kardeş Mısır'a ve halkına, tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz." denildi. Mursi'nin uzun soluklu mücadele sürecini, Mısır'a, halkına ve başta Filistin meselesi olmak üzere ümmet meselelerine hizmet ederek geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Mursi, milletvekili olduğu zamandan bu yana Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için çok şey yaptı." ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN 1948 İSLAMİ HAREKETİ

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El-Hatib, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye mesajı yayımladı. Şeyh Hatib, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Mursi'yi Mısır’ın, Arap ve İslam dünyasının şehidi olarak niteledi. Başta Mursi’nin ailesi olmak üzere Müslüman Kardeşler Cemaati ile Mısır halkı ve “özgür dünyanın onurlu insanlarına” taziyelerini ileten Şeyh Hatib, “Tüm umudum ve ricam Muhammed Mursi’nin şehadetinin, ABD ve İsrail’in uşağı (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi’ye haddini verecek devrimci bir öfkeye dönüşmesidir.” dedi. Şeyh Hatib, Mursi’nin sabır, sebat ve gerçek vatanperverliğin sembolü olarak kalacağını vurgulayarak, “Seni devrimciler ve gelecek nesiller unutmayacak.” ifadelerini kullandı.