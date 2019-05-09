Arap kabileler terör örgütü YPG'yi protesto etti

Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurma çabasında olan terör örgütü YPG/PKK, ABD desteği doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde Arap aşiretlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeler var.

YPG'li teröristler kendi bölgelerinde yoğun olarak yaşayan Kürt nüfusu Arap aşiretlerin olduğu bölgelere kaydırmak istiyor.

ABD desteğinde gerçekleşen bu olaya Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu sürecin Suriye'nin parçalanması ile sonuçlanabileceği uyarısı yaptı.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE GİDER"

Lavrov, "Kürtlerin yaşadığı bölgelerin onların ulusal mirası olarak kalmayı sürdürmesi gereklidir. ABD'nin, Arap kabilelerinin tarihi olarak yaşadığı yerlere Kürtleri yerleştirme girişimleri kötü bir süreçtir, doğrudan ayrılıkçılığa ve Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yoldur" şeklinde konuştu.

DEYRİZOR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ YPG PROTESTOSU

Öte yandan Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde, Arap sakinlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı protesto gösterilerinin üçüncü haftasına girdiği bildiriliyor. Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), petrol zengini bölgenin kontrolünü 18 ay önce ele geçirmişti.