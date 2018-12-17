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Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna operasyon yapma sebebi YPG'li teröristlere destek veren Suudi Arabistan ve BAE olarak yorumlanıyor.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 07:55..
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Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristlere operasyon sinyali vermesi, Arap dünyası tarafından da yakından takip ediliyor.

Bilindiği gibi o bölgede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de faaliyetleri var. Suudilerin terör örgütü YPG'ye para yardımı yaptığı belirtiliyordu.

Dolayısıyla, Türkiye'nin bölgeye operasyonu, bölgede çıkar arayışında olan Suudiler ve BAE'yi de endişelendiriyor.

"TÜRKİYE'NİN AMACI SURİYE'DE KONTROLÜ GENİŞLETMEK"

Bu yüzden ülkedeki gazetelerde, terör örgütlerine operasyona karşı yorumlar yapıldı. Örneğin El Savra gazetesinde "Türkiye'nin asıl amacının Suriye'de kontrolü genişletmek olduğu ve bu yüzden operasyon yapmak istediği" yazıldı.

"HAREKATIN SEBEBİ SUUDİ ARABİSTAN VE BAE"

Rai Al Youm gazetesi ise, Türkiye’yi bu kez harekata iten sebebin, bölgedeki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) faaliyetleri olduğunu yazdı.

ABD'NİN ÇIKARLARI ENDİŞESİ

Suudi El Hayat gazetesi yazarlarından Mustafa Zeyn de, Türkiye’nin Kuzey Suriye’de bir operasyon daha yapma fikrinin, ABD’nin oradaki stratejisiyle çeliştiğini yazdı.

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

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