Arap ülkelerinden Yeni Zelanda saldırısı açıklaması

Yeni Zelanda'da dün meydana gelen çirkin saldırının ardından 49 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi de yaralanmıştı. Ancak saldırının yankıları bugün de devam ediyor.

TEPKİLER TATMİN EDİCİ DEĞİL

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden, Yeni Zelanda saldırısına ilişkin bir açıklama geldi. Ancak özellikle İngiltere'nin emrinde gibi çalışan ve her olay sonrasında Türkiye karşıtı açıklama yapan BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) açıklaması İslam alemini tatmin etmedi.

SUUDİ ARABİSTAN VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI

Yeni Zelanda'daki saldırıda iki Suudi Arabistan vatandaşının ölmesi üzerine Suudi elçilik de, "Christchurch'de yaşanan terör saldırısından dolayı derin bir üzüntü ve acı yaşıyoruz. Saldırıda ölenlerin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise, "Yeni Zelanda'da 'nefret suçu' nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Dünyayı nefretle mücadeleye çağırıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri tolerans ülkesidir." şeklinde bir açıklama yaparak tepkilerden kaçındı.