Bugün ABD'nin en büyük ve en eski gazetesi The Washington Post'ta yer alan bir haberde, Arap Birliği'nin yeni stratejisi konu olarak ele alındı.

ARAP BİRLİĞİ ESAD'A YAKINLAŞMAK İSTİYOR

Arap Birliği, Suriye'de sekiz yıllık savaş sürecinden sonra Suriye Devlet Başkanı Esad'a yakın durmak istiyor, fakat ABD buna karşı çıkarak yaptırım tehdidinde bulundu.

TÜRKİYE ARAP BİRLİĞİ'NİN KISKACINDA

Durum böyle olunca da Arap Birliği; Suriye'de söz hakkı bulunan Türkiye, İran ve Rusya'yı adeta kıskaca aldı.

"TÜRKİYE VE İRAN'A BELİRLEYİCİ OLMA İMKANI VERİLDİ"

ABD'li medya kuruluşunda yer alan haberde; Arap Birliği'nin özellikle, Türkiye ve İran'ın bölgede olmasından memnuniyetsizlik duyduğu bilgisi de yer aldı. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş’ın “Şam’daki Arap nüfuzu sıfır. Çünkü 2011’de köprüleri yaktık ve bu da bölgedeki Türkiye ve İran gibi oyunculara başlıca belirleyici olmaları imkanı tanıdı.” ifadelerine yer verildi.