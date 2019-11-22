Son dönemde özellikle ABD’den aldığı destekle birçok konuda Türkiye karşıtı hamlede bulunan Suudi Arabistan, düşmanca tavırlarına bir yenisini ekledi.

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NA AĞIR İTHAMLAR

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Suudi Arabistan kanalı MBC TV, Mısır'da geçen, Memlûkların son günlerini ve bölgenin 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçişini anlatan bir dizi projesi gerçekleştirdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun “kanlı politikasını” ekranlara getireceğini söyleyen dizinin yapımcısı, dizinin bütçesinin de 40 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Araplardan Osmanlı karşıtı tarih dizisi VİDEO

"Ateş Krallıkları" ismiyle yayınlanacak olan dizi, fragmanındaki skandal ve düşmanca ifadelerle büyük tepki topladı.

Osmanlı’nın eli kanlı bir güç olduğuna yönelik söylemlerin sıklıkla öne çıktığı dizi, kısa sürede birçok kesim tarafından eleştiri oklarının hedefine oturdu.