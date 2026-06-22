Aras Kargo, Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattı
Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, 22 yaşındaki oyuncu Bengisu Aygün'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, orta oyuncu Bengisu Aygün ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aras Kargo forması giyeceği belirtildi.
"YENİ SEZONDA TAKIMIMIZDA MÜCADELE EDECEK"
Açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Bengisu Aygün. 2004 doğumlu başarılı milli orta oyuncu Bengisu Aygün yeni sezonda takımımızda mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)