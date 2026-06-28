Aras Kargo, Lila Şengün'ü transfer etti

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Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, 24 yaşındaki pasör Lila Şengün'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

"YENİ EVİNE HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'e hoş geldin Lila Şengün. 2002 doğumlu başarılı pasör Şengün, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Lila." ifadeleri kullanıldı.