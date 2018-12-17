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Araştırmacılar arıları kullanarak kablosuz ağ oluşturuyor

Araştırmacılar, kablosuz platform oluşturmak için bombus arılarından yararlanacak.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 11:10..
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Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kablosuz ağ oluşturmak için bombus arılarından faydalanacak. Droneların, pil ömrü ve uçuş süresinin düşük olması gibi sorunlar nedeniyle farklı bir arayış içine giren araştırmacılar, bunun yerine canlı bir İnternet Nesnesi (IoT) platformu oluşturmak için canlı böcekleri kullanarak “Biyoloji tabanlı bir çözüm” kullanmaya karar verdiler.

Araştırmacılar arıları kullanarak kablosuz ağ oluşturuyor

Ekip, dronelara güvenmek yerine, sensörlerin taşınması için böceklerin potansiyelini araştırmaya karar verdi. Bu yöntemde, sensörlerden ürün verimi, arazi topografisi, nem seviyesi, atmosfer ve toprak bilgileri gibi veriler toplanacak.

BOMBUS ARILARI HARİKA BİR SEÇENEK

Bombus arıları, sensörleri hareket ettirmek için mükemmel bir seçenek. Çünkü neredeyse kendi vücut ağırlığındaki yükleri taşıyabilirler ve saatlerce uçabilirler. Arılar, uçuş için enerji sağladığından sensör için yalnızca küçük bir şarj edilebilir pil gerekir ve bu piller 7 saate kadar uçuş süresi sağlayabilir. Bu sistem sadece sensörlerin geniş bir alana yerleştirilmesine izin vermeyecek, aynı zamanda bilim insanlarına arıların hayatı hakkında daha fazla bilgi verecektir.

 





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