taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Araştırmacılar elektrik üretebilen lastik geliştirdi

Japon araştırmacılar, elektrik üretebilen bir otomobil lastiği üretti.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Otomobil üreticileri ve tedarikçileri, önümüzdeki yıllarda otomobillerin hemen hemen her bölümünü yeniden tasarlama arayışındalar ve otomobil lastikleri de bu durumdan nasibini alacak. Japon lastik şirketi Sumitomo, Kansai Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte elektrik üreten bir otomobil lastiği geliştirdi.

Otomobil lastikleri; araç frenlerken, hızlanırken, tümsekten veya çukurdan geçerken sürekli şekil değiştirir ve bu sayede sürtünme oluşur. Şirketten yapılan açıklamaya göre lastiklerin elektrik üretebilmesi için geliştirilen cihaz, lastiğin iç kısmına yerleştiriliyor ve sürtünme olduğunda elektrik üretiyor.

last

GELECEKTE KULLANILABİLİR

Geliştirilen cihaz, şu anda beklediğiniz gibi fazla bir elektrik üretemediğinden herhangi bir elektrikli otomobilin bataryasını şarj edemiyor. Ancak bu teknoloji gelecekte, tekerleklerden bilgi toplayarak rahatlıkla sürücülere iletebilir. Örneğin cihaz, tekerleklerde oluşan herhangi bir sorunu tespit edip sürücü ekranına yansıtarak sürücüleri uyarabilir.

last

Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı'nın yardımıyla bu teknolojiyi geliştirmeye devam edeceklerini açıklayan Japon lastik şirketi Sumitomo, yeni cihazın henüz seri üretime hazır olmadığını belirtti. Ancak şirket, bu teknolojinin ileride seri üretime geçeceğinden oldukça emin.

Yeni cihazın ne zaman karşımıza çıkacağı ve ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de Boris Johnson, ara seçimleri kaybetti

9
Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

Roma'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran Kolarov tweet'i

21
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

27
Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

Çinlilerden Amerika'ya ticaret resti

44
ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

ABD ile Rusya arasındaki nükleer anlaşma resmen bitti

22
Türkiye, BM'yi uyardı: PKK'yı normalleştirmeyin

Türkiye, BM'yi uyardı: PKK'yı normalleştirmeyin

54
20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

20 gün önce baba olan askerin şehit haberi geldi

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir