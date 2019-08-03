Araştırmacılar elektrik üretebilen lastik geliştirdi

Otomobil üreticileri ve tedarikçileri, önümüzdeki yıllarda otomobillerin hemen hemen her bölümünü yeniden tasarlama arayışındalar ve otomobil lastikleri de bu durumdan nasibini alacak. Japon lastik şirketi Sumitomo, Kansai Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte elektrik üreten bir otomobil lastiği geliştirdi.

Otomobil lastikleri; araç frenlerken, hızlanırken, tümsekten veya çukurdan geçerken sürekli şekil değiştirir ve bu sayede sürtünme oluşur. Şirketten yapılan açıklamaya göre lastiklerin elektrik üretebilmesi için geliştirilen cihaz, lastiğin iç kısmına yerleştiriliyor ve sürtünme olduğunda elektrik üretiyor.

GELECEKTE KULLANILABİLİR

Geliştirilen cihaz, şu anda beklediğiniz gibi fazla bir elektrik üretemediğinden herhangi bir elektrikli otomobilin bataryasını şarj edemiyor. Ancak bu teknoloji gelecekte, tekerleklerden bilgi toplayarak rahatlıkla sürücülere iletebilir. Örneğin cihaz, tekerleklerde oluşan herhangi bir sorunu tespit edip sürücü ekranına yansıtarak sürücüleri uyarabilir.

Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı'nın yardımıyla bu teknolojiyi geliştirmeye devam edeceklerini açıklayan Japon lastik şirketi Sumitomo, yeni cihazın henüz seri üretime hazır olmadığını belirtti. Ancak şirket, bu teknolojinin ileride seri üretime geçeceğinden oldukça emin.

Yeni cihazın ne zaman karşımıza çıkacağı ve ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

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