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Araştırmacılar, güneşten elektrik üretip suyu temizleyen cihaz yaptı

Araştırmacılar, güneş ışığından hem elektrik üretebilen hem de temiz su elde edebilen bir cihaz ürettiklerini duyurdu.

DHA | 12.07.2019 - 09:25..
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Suudi Arabistan’daki Kral Abdullah Üniversitesi’nden araştırmacılar, güneş ışığından elektrik üretebilen ve kirli sulardan temiz su elde edebilen yeni bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı. Yeni üretilen bu cihaz, dünya genelinde temiz su sıkıntısı çeken 780 milyondan fazla insan için yeni bir umut kaynağı olabilir.

Kurak bölgelere kurulacak güneş çiftlikleri sayesinde ihtiyaç duyulan bölgelere içme suyu sağlayabilecek yeni cihaz, aynı zamanda endüstriyel ölçekte de kullanılabilecek.

bilim

DENİZ SUYUNU DA TEMİZLİYOR

Araştırmayı  Nature Communications dergisinde kaleme alan Prof. Peng Wang, cihazın tuzlu suyu arıtabilmesinin yanı sıra, deniz suyundaki ağır metalleri de temizlediğini söyledi.

Cihaz, suyun içindeki sodyum, bakır, kalsiyum ve magnezyum ölçüsünü dengeleyerek Dünya Sağlık Örgütü’nün güvenli temiz içme suyu standartlarına getirebiliyor.

Prof. Wang, yaptıkları çalışmayla, geleneksel su ve elektrik arasındaki ilişkiyi değiştirdiklerini söyleyerek normalde, elektriğin suyu ısıtmak için kullanıldığını ve elde edilen buharın da türbinleri çalıştırıldığını kaydetti. Wang, ekibinin halen proje üzerinde çalışarak cihazın maliyetinin azaltılması ve ölçeğinin büyütülmesi için çalıştıklarını açıkladı.

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