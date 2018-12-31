Araştırmacılar karanlık maddeyi görmenin bir yolunu buldu

Karanlık maddenin gizemi, maddenin evrenimizde bulunması gerektiğini bilen, ancak onu tanımlamanın bir yolunu bulamayan bilim insanları için son derece zorlu olmuştur. Herhangi bir elektromanyetik radyasyon yaymadığı için, karanlık madde ancak yerçekimi etkisinden dolayı tespit edilebilir. Şimdi, Avustralya'daki Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden ve İspanya'daki Astrofísica de Canarias Enstitüsü'nden iki astronom, galaksideki kümelerindeki yıldız ışığının dağılımını inceleyerek, karanlık maddeyi “görme” yöntemini geliştirdi.

HUBBLE TELESKOBU KULLANILIYOR

Gökbilimciler, gökadaların etkileşimlerinin neden olduğu, yumuşak ışık denilen hafif bir ışık kaynağına bakmak için Hubble teleskobundan yararlandı. İki galaksi etkileşime girdiğinde, yıldızlar ev galaksilerinden ayrılabilir ve küme içinde serbestçe yüzerek hafif bir ışık verir. Kümelerin kütlesinin büyük çoğunluğunun karanlık maddeden oluştuğu matematiksel modellerden bilinmektedir ve bu serbest kayan yıldızlar, karanlık maddenin bulunduğuna inanılan yerle aynı yerde dururlar. Araştırmacılar, bu yıldızların karanlık maddeyle özdeş bir dağılımı olduğunu söylüyor.

Karanlık madde izlemenin, yerçekimsel mercekleme gibi diğer yöntemlerden çok daha etkili olduğu belirtilen bu yöntem, yalnızca Hubble tarafından sağlanan derin görüntülemenin kullanılmasını gerektiriyor.

Bu çalışma, karanlık maddeyi görmemizin yanı sıra, nasıl bir madde olduğunu anlamamızı da sağlayabilir. Araştırmacıların bir sonraki adımı, yöntemlerinin diğer kümeler için de işe yarayıp yaramadığını görmek için Hubble verilerini kullanmak olacak.

