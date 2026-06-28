Araştırmalar ortaya koydu: Horlayan erkek, kadından 4 yıl çalıyor

Kaliteli bir günün yolu, rahat bir uykudan geçiyor...

Modern dünyanın kronik sorunlarından biri haline gelen uykusuzluğa bir çok neden etki edebiliyor.

Bunlardan biri ise yanındaki kişinin ya da partnerinin horlama sesine maruz kalmak...

Güzel bir uykunun baş düşmanı horlamak, artık sadece çevreyi rahatsız etmekle kalmıyor, hayati bir önem de taşıyor.

Gece boyunca bir kişinin horlaması, diğer kişinin defalarca uyanmasına neden oluyor.

KADINLARIN 4 YILINI ÇALIYOR

Bu durum sabahları yorgun, uykusuz ve dinlenmemiş hissetmeye yol açıyor.

Araştırmalara göre bu durum tesadüf değil.

İngiltere’de yapılan bir çalışmada, bir kadının eşinin horlaması nedeniyle yaşamı boyunca yaklaşık 4 yıl uyku kaybı yaşadığı ortaya konuldu.

KARŞI TARAFTA NEDEN OLDUĞU SAĞLIK PROBLEMLERİ

Genellikle erkeklerde ve kilolu insanlarda görülen horlama, kişinin kendisinin yanı sıra özellikle eşleri olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Horlayan kişi ile aynı ortamı paylaşan kişide kronik yorgunluk, odaklanma sorunları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uzun vadede stres ile anksiyete gibi ruhsal problemler görülebiliyor.