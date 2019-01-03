Konda'nın araştırması: Dindar nesil azalıyor

Toplumsal değişimi esas alan Konda araştırma şirketi 10 yıllık raporunu yayınladı. Rapora göre ateist oranı yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarken, dindar oranı yüzde 55'ten yüzde 51'e geriledi. 2008 ile 2018 arasında çeşitli alanlarda yapılan karşılaştırmalara göre hayat tarzlarının yanı sıra kimi önemli ekonomik veriler de yer aldı.

CHP'DEN HDP'YE OY GİTTİ

24 Haziran seçimlerine yönelik raporda yer alan veriler ise bir hayli dikkat çekici. Bu raporda CHP'den HDP'ye yüzde 0,9 oranında oy gittiği açıkça belirtildi. Yine aynı rapora göre 2008 yılında "Mutluyum" diyenlerin oranı yüzde 57'yken, bu oran 2018'de yüzde 52'ye geriledi. Ortalama yaş artmasına rağmen evlilerin oranı da yüzde 71'den 65'e düştü.

'DİNDAR' NESİL AZALIRKEN, İNANÇLILAR ARTTI

10 yıllık araştırmalara göre "Dindar" olduğunu söyleyenler, bu geçen süre zarfı içerisinde yüzde 55'ten yüzde 51'e düştü. "İnançlı" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 31'den yüzde 34'e çıkarken, "sofu" olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü. Kendisini "Ateist" olarak tanımlayanların oranı 3 kat artarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi, "inançsız"ların oranıysa yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı.

ORUÇ ESKİSİ GİBİ TUTULMUYOR

Raporda yer alan "ibadet" ve "örtünme" bölümlerine göreyse oruç tutanların oranı yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi. "Başörtüsü" oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, "türban" oranıysa yüzde 13'ten yüzde 9'a kadar düştü.

GAZETE OKUMA ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

2008'de gazete okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61'ken, bu oran 10 yılın ardından yüzde 26'ya geriledi. Televizyondan haber izleyenlerin oranıysa yüzde 98'den 84'e düştü. Son olarak raporda sosyal medya verileri paylaşıldı. Buna göre sosyal medyayı kullanım oranı yüzde 38'den 72'ye çıktı.

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