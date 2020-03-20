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Araştırmaya göre koronavirüs havada 3 saate yaşayabiliyor

ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

AA | 20.03.2020 - 07:07..
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Koronavirüse dair araştırmalar sürerken, ortaya yeni bilgiler de çıkıyor.

ÖKSÜRÜK SONRASI HAVADA 3 SAAT KALABİLİYOR

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Princeton Üniversitesi ve UCLA'dan araştırmacılar tarafından yapılan ve The New England tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, koronavirüsün, öksürük veya hapşırık sonrası havada damlacıklar halinde üç saate kadar kalabildiği belirlendi.

PLASTİK VE ÇELİKTE 2 İLA 3 GÜN YAŞIYOR

Araştırmada, virüsün, plastik ve paslanmaz çelik gibi yüzeylerde 2 ila 3 güne kadar, kartonda 24 saate kadar ve bakır üzerinde sadece dört saate kadar yaşayabildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Araştırmaya göre koronavirüs havada 3 saate yaşayabiliyor

VİRÜS HAVADA VE YÜZEYLERDE KALIŞ SÜRESİNE GÖRE ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Bilim adamlarının, virüsün ev veya hastane ortamlarındaki yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığını, enfekte olmuş bir hastayı öksürme, hapşırma veya nesnelere dokunma şeklinde taklit eden bir cihaz kullanarak tespit ettikleri kaydedildi.

Bilim insanları, virüsün havada ve yüzeylerde kalış süresine göre enfekte etme yeteneğini de zamanla keskin bir şekilde kaybettiği bilgisini paylaştı.

Araştırmaya göre koronavirüs havada 3 saate yaşayabiliyor

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