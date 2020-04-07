Araziye 400 tavuk ölüsü atıldı, sahibi 88 bin ceza aldı

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1 Martyn: En büyük pişmanlığım G.Saray maçına çıkmamızdı Leeds United'ın eski kalecisi Nigel Martyn, yıllar sonra Galatasaray maçıyla ilgili konuştu. Martyn, "Bizi kovsalar bile o maça çıkmamalıydık" dedi.

2 MEB'den sağlık çalışanlarına günde 10 bin adet önlük Önlükler, Sağlık Bakanlığı'nın tek kullanımlık korumalı cerrahi önlük teknik şartnamesine uygun olarak üretilecek.

3 Küresel piyasalar, desteklerle pozitifliğini sürdürüyor Koranavirüsün etkisi ile daralan küresel piyasalar, çeşitli müdahaleler ile pozitif seyrini sürdürürken, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıktığının görüldüğü belirtildi.

4 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 9 bini aştı İsrail'de 102 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 6'ya çıktığı aktarıldı.

5 ABD’de koronadan ölenlerin sayısı 10 bin 989’a yükseldi ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1342 kişi artarak, 10 bin 989 oldu.

6 New York halkına uyarılarda bulunan gizemli drone New York sokaklarında uçan ve insanlara sosyal mesafe hatırlatması yapan drone'un, arkasında kimin olduğu henüz bulunamadı.