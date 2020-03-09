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Arda Erel ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk

Arda Erel ile Sarsıntı ve Yüz Yüze kitaplarından yola çıkarak yazarlığı ve gündemde gelişen olaylar üzerine konuştuk...

Özel İçerik | 09.03.2020 - 14:00..
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Arda Erel ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk

Arda Erel ile Zuhal Müzik’te buluştuk. Kitaplarından, yazarlıkta ilerleyişinden, ailesinden, gündemde gelişen olaylar hakkında düşüncelerinden konuştuk. Çekimi şehit haberlerimizi almadan önce yapmıştık. Onların acısını yaşarken, bu videoyu bekletmek daha doğru geldi. Tabii acımız da hiç bitmeyecek...

O zamanın gündeminde, videoda konuştuklarımız vardı. Hızlı bir yıl yaşıyoruz. Haliyle gündem de hızlı değişiyor. Şimdi Arda Erel ile konuştuklarımız, aslında yaşanan olaylar örneğinde genel bir bakış açısı da içeriyor. Sizinle dolu dolu geçen söyleşimizi paylaşıyoruz.

İyi seyirler...

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Arda Erel ile kitapları ve yazarlık üzerine konuştuk

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