Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi

A Milli Takımımızın ve İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Güler, Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçildi.

Güler'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ağlarına bıraktığı goller, ödüle layık görülmesinde etken oldu.

"MÜKEMMEL PERFORMANSININ ÖDÜLÜNÜ ALDI!"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadelerine yer verildi.

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.

DAHA ÖNCE DE KAZANMIŞTI

Öte yandan Güler, tarihler ekim ayını gösterdiğinde de bir kez daha aynı ödülü kazanmıştı.

Genç yıldızımız ekim ayında da 'Real Madrid'in en iyi oyuncusu' ödülüne layık görülmüştü.