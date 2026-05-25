Arda Güler'den Alvaro Arbeloa'ya veda!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, LaLiga'nın son haftasında Athletic Bilbao ile oynadıkları ve 4-2 yendikleri maçtan önce yaptığı basın toplantısında, gelecek sezon takımda olmayacağını duyurmuştu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için bir paylaşım yaptı.

Arda Güler, paylaşımında İspanyol teknik adama veda etti.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Yıldız futbolcu paylaşımında, "Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Real Madrid'de geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.