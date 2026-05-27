Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi itiraf: İşimiz kolay değil

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı.

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda yıldız isim Arda Güler, turnuvaya kısa bir süre kala önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren genç futbolcu, birçok konu hakkında önemli ifadelere imza attı.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Sakatlığına ilişkin TRT Spor'a konuşan milli oyuncu, "Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda ülkeme faydalı olmak istiyorum." dedi.

"UYUM SAĞLAMAM UZUN SÜRMEDİ"

Arda, sözlerine şöyle devam etti:

“Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı. Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.”

"MODRIC İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Eski takım arkadaşı Luka Modric'ten övgüyle bahseden Arda, şunları dedi:

“Modric inanılmaz bir oyuncu. Onla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri.”

"ALONSO, BENİM ÇOK GURUR DUYDUĞUNU YAZDI"

Takıntılı olduğu konuların olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

“Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum. Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim. Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.”

"MBAPPE İLE BAKIŞ AÇIMIZ ÇOK BENZİYOR"

Takım arkadaşı Kylian Mbappe ile ilgili olarak Arda, şu sözleri sarf etti:

“Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan.”

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL AMA KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Milli takım hakkında konuşan yıldız isim, şunları dedi:

“Montella çok güzel bir Milli Takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam. Milli Takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz.”