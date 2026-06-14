Arda Güler'den maç önü motivasyon konuşması
A Milli Takım'ın Avustralya maçına çıkacağı sırada Arda Güler'in yaptığı konuşma canlı yayında ekrana geldi. Güler o anlarda, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" şeklinde konuştu.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Arda Güler'in maç öncesi yaptığı konuşma ekrana geldi.
Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk sınavını Avustralya karşısında verirken genç yıldızın takım arkadaşlarına verdiği mesaj dikkat çekti.
"BİZ ÇOK DAHA İYİYİZ, BUNU HİSSETSİNLER"
Arda Güler'in, mücadele öncesinde takım arkadaşlarına yaptığı o konuşma canlı yayında ekranlara geldi.
İşte Arda'nın o sözleri...
"Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!"
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi