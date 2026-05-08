Arda Saatçi canlı yayında: 96 saatte 600 km için koşuyor

Fitness içerik üreticisi ve ultra maraton koşucusu Arda Saatçi, tarihe geçmek için koşuyor.

Türk asıllı Alman atlet Saatçi, yaklaşık 600 kilometrelik (372 mil) parkuru 96 saatten kısa sürede koşarak tamamlamayı hedefliyor.

Aşırı sıcaklıklarıyla bilinen Death Valley’den başlayacak koşu, Kaliforniya kıyısındaki Santa Monica İskelesi’nde sona erecek.

Saatçi'nin dört gün boyunca neredeyse aralıksız devam edecek.

Maraton denemesinde çöl sıcakları, uyku eksikliği ve fiziksel yorgunlukla mücadele etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

Eski milli futbolcu Nuri Şahin, canlı yayına katılarak Arda Saatçi'ye destek verdi.

Şahin, "Bunu bir Türk’ün yapıyor olmasına seviniyorum açıkçası. Gururlu bir Türk olarak tabii ki, Türkiye’den birinin bunu yapması beni mutlu ediyor." dedi.

Arda Saatçi'nin 600 km'lik ultra maratonunu 5-9 Mayıs tarihleri ​​arasında Red Bull TV ve YouTube'da canlı olarak yayında.

