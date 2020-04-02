Arda Turan 5 milyon dolara villa aldı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan, ikinci bebeklerini kucaklarına almayı bekledikleri bugünlerde ev sahibi oldu.

Turan, evlendiğinden beri oturduğu siteden 600 metrekarelik başka bir villayı satın aldı. Ünlü futbolcu, yeni yuvaları için yaklaşık 5 milyon dolar ödedi.

YÜZME HAVUZU BİLE VAR

Ünlü futbolcunun satın aldığı evin 2 dönüm bahçesi, 3 salonu ve yüzme havuzu bulunuyor. Villa sitenin en büyük evlerinden biri.

Koronavirüs salgınının sona ermesini bekleyen Turan çifti, durumlar düzelince evin içini bir mimara yaptırıp taşınmayı planlıyor.