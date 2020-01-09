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Arda Turan'ın doğum hediyesi hazır

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci oğullarına 3 aylık hamile..

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 09:59..
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Ünlü futbolcu Arda Turan, ilk oğulları Hamza Arda dünyaya geldiğinde eşine 2.5 milyon TL’lik zırhlı cip almıştı.

"DİLE BENDEN EN DİLERSEN"

İkinci kez baba olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşayan Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a şöyle bir teklifte bulunmuştu: “Dile benden ne dilersen.”

SANAT DİLEDİ

Aslıhan Doğan Turan tercihini sanattan yana kullanmış. İstanbul’daki ünlü bir galeriden heykel seçti. Doğum hediyesi heykel önümüzdeki günlerde evlerine teslim edilecek.,

EN AZ 4 ÇOCUK İSTİYORLAR

Aslıhan Doğan Turan daha önce yaptığı açıklamada “4 çocuğumuz olsun istiyoruz” demişti.

Arda Turan'ın doğum hediyesi hazır

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