Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ukrayna Ligi'ni şampiyon bitiren Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Shakhtar, son transferiyle dikkatleri üzerine çekti.

BİR DÖNEM FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Shakhtar Donetsk, serbest futbolcu statüsünde bulunan Oleksandr Karavaev'i Haziran 2028'e kadar renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtilirken, altyapısından yetiştiği kulübe dönüş yapan futbolcu için “Shakhtar’a yeniden hoş geldin Karavaev” ifadeleri kullanıldı.

TURAN'IN TAKIMI SHAKHTAR'A TRANSFER OLDU

34 yaşındaki Karavaev, 2017 yılında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ve performansı nedeniyle çok eleştiri almıştı.

Karavaev o dönem, 6 resmi karşılaşmada görev almış ve 1 gol - 1 asistlik katkı vermişti.