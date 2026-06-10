Arda Turan, Fenerbahçeli eski ismi transfer etti
Arda Turan yönetimindeki şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk, yeni sezon öncesi dikkat çeken bir transfer yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki Oleksandr Karavaev, yıllar sonra yetiştiği kulübe geri dönerek 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
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Ukrayna Ligi'ni şampiyon bitiren Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Shakhtar, son transferiyle dikkatleri üzerine çekti.
BİR DÖNEM FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI
Shakhtar Donetsk, serbest futbolcu statüsünde bulunan Oleksandr Karavaev'i Haziran 2028'e kadar renklerine bağladı.
Yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuyla 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtilirken, altyapısından yetiştiği kulübe dönüş yapan futbolcu için “Shakhtar’a yeniden hoş geldin Karavaev” ifadeleri kullanıldı.
TURAN'IN TAKIMI SHAKHTAR'A TRANSFER OLDU
34 yaşındaki Karavaev, 2017 yılında kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ve performansı nedeniyle çok eleştiri almıştı.
Karavaev o dönem, 6 resmi karşılaşmada görev almış ve 1 gol - 1 asistlik katkı vermişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi