Arda Turan Galatasaray iddialarına cevap verdi

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a elenen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Turan, Galatasaray'da teknik direktörlük iddiaları için gelen soruya da cevap verdi.

Turan, "Galatasaray’ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?" sorusuna verdiği cevapta Okan Buruk'tan övgüyle bahsetti.

"AKLIMDAN ASLA BÖYLE BİR ŞEY GEÇMEDİ"

Turan daha sonra ise kendisinin de Shakhtar Donetsk'e asla sırt çevirmeyeceğini belirtti.

Genç teknik adamın konuyla ilgili sözleri şöyle:

“Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum.”

"SHAKHTAR'A BAĞLIYIM, SIRTIMI DÖNMEM"

Tüm odağının Shakhtar Donetsk'te olduğunu söyleyen Arda Turan, "Shakhtar Donetsk bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı verdi. Şu anda tüm kalbim ve aklımla Shakhtar Donetsk'a bağlıyım. Bu formaya, ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ama biz birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verildiyse, hayatım boyunca asla sırtımı dönmem." diye konuştu.