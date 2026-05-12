Arda Turan geleceğiyle ilgili soruya cevap verdi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bir Avrupa takımıyla şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan, karşılaşmanın ardından şampiyonluğu doyasıya kutladı.

GELECEĞİ SORULDU

Turan, düzenlediği basın toplantısında ise gelecek sezon için Ukrayna'da manşet olan bir açıklama yaptı.

Ukrayna basınında Sport'ta yer alan haberde, adı sık sık Avrupa'dan başka kulüplerle anılan Arda Turan'ın gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'i çalıştıracağı ifade edildi.

"ELBETTE..."

Turan'ın, basın toplantısında gelen "Konferans Ligi yarı finali ve Avrupa müsabakalarında yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Ukrayna'yı Avrupa'da temsil etme şekliniz, sürekli savaştan bahsetmeniz... Ukrayna ve Ukraynalılar hakkında her zaman sıcak bir şekilde konuşuyorsunuz. Bugün bile yanınızda Ukrayna bayrağı taşıyorsunuz. Her Ukraynalı teknik direktör Ukrayna'yı sizin gibi temsil etmiyor. Ciddi bir sorum var: Umarım gelecek sezon Shakhtar'da kalırsınız?" sorusuna "Elbette" cevabını verdiği belirtildi.