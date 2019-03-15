Arda Turan: Kulüp izin vermiyor

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

"DEDEMİN - BABAANNEMİN BİLE CENAZESİNE GİTMEDİM"

Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan'ı aradı. 'Manevi abim' dediği Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, açıklama yaptı.. Turan programın sunucularına şu mesajı attı: "Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim."