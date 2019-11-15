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Arda Turan: Nazardan korkuyorum

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan çift, Bebek’te görüntülendi.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 09:22..
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Ünlü futbolcu Arda Turan, 5 haftalık hamile eşi Aslıhan Doğan’ı önceki akşam yemeğe çıkardı.

"HABER ERKEN DUYULDU"

Nazardan korktuklarını söyleyen Arda Turan, “Haberin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkçası. Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır.

"MUTLU OLDUK"

Müjdeyi Aslıhan söyledi. Doktora gittik, doğru olduğunu duyunca mutlu olduk. Ama siz de bizimle aynı anda öğrendiniz. İlk çocuğumun heyecanı başkaydı, bununki daha bir başka oldu.” diye konuştu.

Arda Turan: Nazardan korkuyorum

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