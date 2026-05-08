Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ne veda etti

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanşında İngiliz ekibi Crystal Palace, sahasında teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

ARDA TURAN'IN YÖNETTİĞİ SHAKHTAR DONETSK ELENDİ

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı.

Alejandro Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yaptı.

Ev sahibi ekip, 25'inci dakikada Pedrinho'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Shakhtar Donetsk, 34'üncü dakikada Eguinaldo ile eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 52'nci dakikada sahneye çıkan Ismaila Sarr, Crystal Palace'ı bir kez daha öne geçirdi.

Mücadeleden İngiliz ekibi, 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk maçı da 3-1 kazanan Crystal Palace, finale yükseldi.

RAYO VALLECANO FİNALDE CRYSTAL PALACE'IN RAKİBİ OLDU

UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin diğer eşleşmesinde Fransız ekibi Strasbourg ile İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano rövanş maçına çıktı.

Stade De La Meinau'da oynanan maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetti. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlendi.

Konuk ekip, 42'nci dakikada Alexandre Zurawski'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Evinde oynadığı ilk maçı da 1-0 kazanan Rayo Vallecano, finale çıktı.