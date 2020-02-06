taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9888
Euro
6.5899
Altın
1558.79
Borsa
123224.59
Gram Altın
300.3
Bitcoin
57269.78

Arda Turan'ın ikinci çocuğunun ismi

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ikinci bebeğinin ismini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 11:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın ikinci çocuğunun ismi

İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan ünlü çift, ikinci bebeklerinin de ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adı Asil Aslan olacak.

"ALLAH'IN ASLANI"

Bir davete katılan Aslıhan Doğan Turan, isim konusunda açıklama yaptı: "Hamza; Allah'ın Aslanı demek biz de uyumlu olsun diye ikinci çocuğumuzun ismini Asil Aslan koymak istedik.

4 ayda sadece yarım kilo aldım. 5 ay sonra bebeğimizi kucağımıza alacağız ve Hamza Arda abi olacak"

GALATASARAY SEVGİSİ

Arda Turan'ın Aslan ismini Galatasaray'a olan sevgisinen dolayı da koymak istediği öğrenilen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir
Çağatay Ulusoy'dan Duygu Sarışın itirafı
Çağatay Ulusoy’dan, kendisi gibi oyuncu Duygu Sarışın’la ilişkisi hakkında itiraf geldi.
Pelin Akil ve eşi koronavirüsten korkmuyor
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la Çin restoranına gitti.
Burak Özçivit: Karan para ile anılmasın
Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Burak Özçivit, rahatsızlığını dile getirdi.
Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap
Boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy’dan, açıklama geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
255
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
258
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
48
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
50
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
104
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
122
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
Çığ faciası şehitlerinin kimlikleri belli oldu
138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir