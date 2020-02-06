Arda Turan'ın ikinci çocuğunun ismi

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın ikinci kez anne olmak için gün sayan eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün bir davete katıldı. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan ve ikinci kez erkek bir çocuğu olacağını öğrenen Aslıhan Doğan Turan, açıklamalarda bulundu.

İlk çocuklarının ismini Hamza Arda koyan ünlü çift, ikinci bebeklerinin de ismine karar verdi. 5 ay sonra dünyaya gelecek bebeğin adı Asil Aslan olacak.

"ALLAH'IN ASLANI"

Bir davete katılan Aslıhan Doğan Turan, isim konusunda açıklama yaptı: "Hamza; Allah'ın Aslanı demek biz de uyumlu olsun diye ikinci çocuğumuzun ismini Asil Aslan koymak istedik.

4 ayda sadece yarım kilo aldım. 5 ay sonra bebeğimizi kucağımıza alacağız ve Hamza Arda abi olacak"

GALATASARAY SEVGİSİ

Arda Turan'ın Aslan ismini Galatasaray'a olan sevgisinen dolayı da koymak istediği öğrenilen bilgiler arasında.

