Arda Turan'ın şampiyonluğu akıllara Rıza Çalımbay'ın sözlerini getirdi

Arda Turan, Shakhtar Donets ile bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig şampiyonu oldu.

Turan yönetimindeki Donetsk, aldığı bu galibiyetle puanını 66’ya yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 11 puana çıkardı.

Turan, bu başarıyla Avrupa’nın üst liglerinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Genç çalıştırıcının bu başarısı, akıllara Rıza Çalımbay'ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda söyledilerini getirdi.

"ARDA'YI MENAJERLER GÖTÜRDÜ"

Çalımbay, sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'e transfer olan teknik direktör Arda Turan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Çalımbay, Turan için "Yok onu menajerler götürdü oraya. Menajerler vardır bazı antrenörleri, futbolcuları bazı takımlara götürürler." demişti.