Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da şampiyon oldu

Ukrayna Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Pavlo Matviichenko yönetimindeki SK Poltava ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

Arena Lviv'de oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Shakhtar oldu.

Donetsk'e üç puanı getiren golleri; 45+3'te Dmytro Kryskiv, 55'le 61'de Isaque ve 67'de Lassina Traore kaydetti.

ŞAMPİYON SHAKHTAR DONETSK

Alınan bu sonuçla birlikte turuncu-siyahlılar, bitime 3 hafta kala Ukrayna'da şampiyonluğunu ilan etti.

LİGDEKİ DURUM

Puanını 66'ya çıkaran Shakhtar en yakın rakibi Polessya'nın 11 puan önünde ligi zirvede bitirmeyi garantiledi.

Ligde kalma şansını mucizelere bırakan Poltava ise 12 puanla son sırada konumlandı.

Shakhtar, ligin 28. haftasında Obolon Kiev'i konuk edecek. SK Poltava ise deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşılaşacak.

SHAKTAR, 16. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Geçtiğimiz sezon Dinamo Kiev'in şampiyonluğuyla tamamlanan Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk 16. kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Bu zaferle birlikte Donetsk, ezeli rakibi Kiev'le olan şampiyonluk farkını 1'e indirdi.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılan ve kariyerinde ilk kez teknik direktör olarak yurt dışına açılan Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başına geçmişti.

Arda Turan, Ukrayna ekibini 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşıdı.

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace ile eşleşen Shakhtar, İngiliz ekibine toplamda 5-2'lik skorla elendi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa kupalarında yarı final gören 5. Türk teknik direktör oldu.

Avrupa kupalarında yarı final gören Türk teknik direktörler: Adnan Süvari (1968/69), Mustafa Denizli (1988/89), Fatih Terim (1999/2000), Aykut Kocaman (2012/13), Arda Turan (2025/26)

AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İLK TÜRK TEKNİK ADAM

Arda Turan böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Sezon başında göreve gelen Turan'ın ekibi ligde sadece 1 kez mağlup oldu.

Shakhtar çıktığı 27 maçta 65 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

19 MAÇLIK SERİ

Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan ekip Ukrayna Premier Lig'de oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Shakhtar, bu sezon tek yenilgisini LNZ Cherkasy karşısında yaşamıştı.