Ardahan'da 8 ayıyı bir arada görüntüleyen vatandaş

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Bakan Kasapoğlu: Asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

Bakan Kasapoğlu, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri oldukça önemli" dedi.