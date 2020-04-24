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Ardahan'da 8 ayıyı bir arada görüntüleyen vatandaş

Kışın bitmesi ve baharın gelişiyle doğada uykuya yatan ayılar, birbirlerine yakın durma pahasına, dere yatağında birlikte yiyecek arıyor.

Haber Merkezi |
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Ardahan'da 8 ayıyı bir arada görüntüleyen vatandaş

Koronavirüs nedeniyle insanların çoğunluğunun evlerine çekilmesi de, bahara uyanan hayvanlara daha fazla özgürlük veriyor.

Ardahan'da 8 ayıyı bir arada görüntüleyen vatandaş

8 AYIYI GÖRÜNTÜLEDİ

Ardahan'da kış uykusundan uyanmış, yavrularıyla dağınık gruplar halinde ve tek olarak dere kenarında yiyecek arayan ayılar, bir tepede onları izleyen vatandaş tarafından görüntülendi.

Ardahan'da 8 ayıyı bir arada görüntüleyen vatandaş

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Bu görüntü, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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