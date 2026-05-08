Ardahan’da askeri araç devrildi: 2 astsubay yaralandı
Ardahan’da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.
Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde plakası öğrenilemeyen askeri araç, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
YARALI ASTSUBAYLAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan astsubaylar Mustafa T. (38) ve Nurullah Ş. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)