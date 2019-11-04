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Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında

Damal İlçesi'nde her yıl doğa olayı olarak ortaya çıkan Atatürk silüeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koruma altına alındı.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 13:54..
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Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ'da her yıl 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, yoğun bir ilgiyle karşılanıyordu.

1954'TEN BERİ HER YIL ORTAYA ÇIKIYOR

Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. Bu nedenle 23 yıldan bu yana Damal ilçesinde temmuz ayında ‘Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.

Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında

DOĞAL SİT ALANI KABUL EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 23 Ekim 2019 günü aldığı kararla Ardahan’ın Damal ilçesindeki bir araziyi Atatürk Silüeti Doğal Sit Alanı olarak belirledi.

Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında

Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında

Ardahan'da Atatürk silüeti koruma altında

Damal'da Atatürk silüetine yoğun ilgi VİDEO

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