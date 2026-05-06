Ardahan'da besiciler, hayvanlarını meraya çıkardı

Ardahan'da baharın gelişiyle besiciler, hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.

Kış boyunca kapalı alanlarda bakılan ve büyük ölçüde hazır yemle beslenen hayvanlar, yeşeren meralara çıkarıldı.

Üreticiler, artan yem fiyatları nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini belirtirken, meraya çıkışın hem ekonomik hem de hayvan sağlığı açısından büyük bir rahatlama sağladığını ifade ediyor.

"ÇOK ŞÜKÜR MERAYA ÇIKARDIK"

Meraların yeniden kullanıma açılmasıyla hayvanlar doğal otlarla beslenmeye başlarken bu durum, süt ve et veriminde kalite artışına da katkı sağlıyor.

Üretici Yasin Yılmaz, ''Uzun geçen kışın ardından çok şükür hayvanlarımızı meraya çıkarttık. Ot, saman ve yem fiyatları çok pahalı ve sütün alım fiyatlıda çok ucuz.'' dedi.