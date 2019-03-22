Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına Hz. Muhammed'in bir hadisiyle başlayan Jacinda Ardern, ölen müslümanların ailelerinin acısını paylaştığını dile getirdi.

Jacinda Ardern, şöyle konuştu:

"Peygamber Muhammed dedi ki 'Karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz."

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