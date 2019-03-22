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Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası kılınan ilk cumada, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de yer aldı. Ardern, konuşmasında Hz. Muhammed'in bir hadisini hatırlatarak, acı çektiklerini söyledi.

AA | 22.03.2019 - 08:35..
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Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına Hz. Muhammed'in bir hadisiyle başlayan Jacinda Ardern, ölen müslümanların ailelerinin acısını paylaştığını dile getirdi.

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Jacinda Ardern, şöyle konuştu:

"Peygamber Muhammed dedi ki 'Karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz."

Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu İZLE

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

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