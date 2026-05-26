Arife günü: Allah'ın kullarını en çok bağışladığı gün

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arife günü hakkında duaların kabul olduğunu, tutulan orucun günahlara kefaret olacağını ve Allah'ın bu gün kullarına rahmetiyle çok yaklaştığını müjdelemiştir.

HADİS-İ ŞERİFLERDE ARİFE GÜNÜ

Yüce Allah'ın kullarını en çok bağışladığı gün olarak kaynaklarda geçen arife günü hakkında Hz. Peygamber(s.a.v) şöyle buyurmuştur:

"Allahu Teala'nın arife günü insanları bağışladığından daha fazla bağışladığı bir gün yoktur. Allah Teala şüphesiz arife günü kullarına rahmetiyle yaklaşır, sonra meleklere karşı onlarla iftihar ederek; 'Bunlar ne diliyorlar?' diye sorar."

Yine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

"Duaların en hayırlısı arife günü yapılan duadır.

GÜNAHLARA KEFARET

Hz. Peygamber; "Arife günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." buyurmuştur.

AREFE GÜNÜ DUASI

Arefe Günü Duası Türkçe

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr."

Arefe Günü Duası Anlamı

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.” (Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları)