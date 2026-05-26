Arife günü duaları 2026: Okunacak en faziletli arife duası

Arife günü yaklaşırken milyonlarca Müslüman, bu mübarek günü ibadet ve dualarla geçirmek için hazırlık yapıyor.

Hicri takvime göre zilhicce ayının 9. günü olarak kabul edilen arife günü, Kurban Bayramı’ndan bir gün önce idrak ediliyor.

2026 yılında ise arife günü 26 Mayıs Salı tarihine denk geliyor.

İslam dünyasında rahmet, bağışlanma ve manevi arınma günü olarak kabul edilen arifede; oruç tutuluyor, namazlar eda ediliyor ve bol bol dua ediliyor. Özellikle Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) tavsiye ettiği dualar ve zikirler, bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İşte arife gününde okunması tavsiye edilen o dua ve anlamı…

ARİFE DUASI

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr."

“Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir.” (Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları)

Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe illallah, vahdehu lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdü ve hüve alâ kulli şey’in kadîr.”

İstiğfar Duası: “Estağfirullah el-azîm ve etûbü ileyh.”

Salavat-ı Şerife: “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.”