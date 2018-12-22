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Arjantin'de bomba ihbarları

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten kalkan Roca, Mitre ve Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferleri, bomba ihbarları nedeniyle durduruldu.

AA | 22.12.2018 - 11:28..
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Yerel basına göre, başkent Buenos Aires'ten kalkan Roca, Mitre ve Belgrano Sur ve bağlantılı tren seferleri, bomba ihbarları nedeniyle durduruldu.

Arjantin'de bomba ihbarları

Temperley, Retiro, Lomas de Zamora, Constitucion ve Villa Urquiza istasyonlarında, bomba imha ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arjantin'de bomba ihbarları

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Sabah saatlerinden bu yana durdurulan tren seferleri, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Arjantin'de bomba ihbarları

Dün gece de Arjantin'in ikinci büyük şehri Cordoba'da, Aerolineas Argentinas hava yolu şirketine bağlı bir uçak için bomba ihbarı yapılmış, ancak güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

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