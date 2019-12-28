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Arjantin'de milletvekillerine 180 gün maaş verilmeyecek

Ekonomik acil durum ilan eden Arjantin, milletvekillerinin maaşlarını 180 gün süresince dondurdu.

REUTERS | 28.12.2019 - 17:01..
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Arjantin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durgunluktan kurtulması için çeşitli önlemler almaya başladı.

Hükümet, aynı zamanda yürütme yetkisinin genişletilmesi kararını da aldı.

MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞI DONDURULACAK

Arjantin Kongresi'nin iki odası, milletvekillerin maaşlarını 180 gün dondurma kararı aldı. Parlamento bir haftadan daha kısa bir süre önce oy birliği ile ekonomik acil durum ilan etmiş ve maaşlarının dondurulmasına lehine oy kullanılmıştı. Temsilciler Meclisi tarafından düzenlenen kararın açıklamasında, “Milletvekilleri ve senatörlerin görev aldığı şerefli Millet Senatosu’nun üst düzey yetkililerinin aylık ücretleri 180 gün askıya alındı” denildi.

HALKIN TEMSİLCİLERİNİN ÇABA GÖSTERMESİ GEREKİR

Kararda ayrıca, "Halkın temsilcilerinin bir bütün olarak toplumun ekonomisinin düzelmesi için gösterdikleri çabaları paylaşmaları gerekir. Dayanışma etiğinin rehberliğinde ve gerçekle tutarlı kamu politikalarını teşvik etmek için bu karar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Arjantin'de milletvekillerine 180 gün maaş verilmeyecek

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