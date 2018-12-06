taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.371
Euro
6.1068
Altın
1236.29
Borsa
92796.65
Gram Altın
213.528

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı

Arjantin'de 2016 yılında 16 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden, ardından da serbest bırakılan iki kişi için protesto gösterileri düzenlendi.

RUPTLY | 06.12.2018 - 14:25..
  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de 2016 yılında iki kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz, edip öldürdü. Yakalanan iki kişinin, davasının sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu karara göre tecavüz eden iki kişi beraat etti.

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Bu kararı protesto eden binlerce kişi kendisini sokaklara attı. Kadın Hakları Hareketi Ni Una Menos (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) adı altında düzenlenen protesto gösterileri, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı İZLE

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı

CESET POŞETLERİNİN İÇİNDE KENDİLERİNİ ASTILAR

Dün düzenlenen protesto gösterilerine, işçi sendikaları ve diğer feminist gruplar da dahil oldu. Hatta protestolar o kadar ileri gitti ki, bazı kadınlar kendini  ceset poşetleri içerisinde binaya astı.

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı

ARJANTİN'DE KÜRTAJIN YASALLAŞTIRILMASI İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR

Arjantin'de, 2016 yılında 254 kadın cinayeti kaydedildi. Ayrıca Arjantinli kadınlar, kürtajın yasallaştırılması için 1 senedir mücadele veriyor. Son olarak Senato, tercihe bağlı kürtajı, gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

202
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

183
Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

Allah'a küfreden öğretmen tutuklandı

318
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

387
6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

6 ilde 90 bin sayaç okunamıyor

208
Başkan Erdoğan'dan partilerin plastik bayrak asmasına tepki

Başkan Erdoğan'dan partilerin plastik bayrak asmasına tepki

224
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

151
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir