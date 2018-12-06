Arjantin'de 2016 yılında iki kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz, edip öldürdü. Yakalanan iki kişinin, davasının sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu karara göre tecavüz eden iki kişi beraat etti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Bu kararı protesto eden binlerce kişi kendisini sokaklara attı. Kadın Hakları Hareketi Ni Una Menos (Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz) adı altında düzenlenen protesto gösterileri, ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Arjantin’de tecavüzü protesto eden kadınlar kendini astı İZLE



CESET POŞETLERİNİN İÇİNDE KENDİLERİNİ ASTILAR

Dün düzenlenen protesto gösterilerine, işçi sendikaları ve diğer feminist gruplar da dahil oldu. Hatta protestolar o kadar ileri gitti ki, bazı kadınlar kendini ceset poşetleri içerisinde binaya astı.

ARJANTİN'DE KÜRTAJIN YASALLAŞTIRILMASI İÇİN MÜCADELE VERİLİYOR

Arjantin'de, 2016 yılında 254 kadın cinayeti kaydedildi. Ayrıca Arjantinli kadınlar, kürtajın yasallaştırılması için 1 senedir mücadele veriyor. Son olarak Senato, tercihe bağlı kürtajı, gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısını reddetti.