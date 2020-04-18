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Arka lastikleri olmayan trafiğe çıktı

Antalya'da arka lastikleri olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü gözaltına alındı.

AA |
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Arka lastikleri olmayan trafiğe çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Demokrasi Kavşağı'nda, 07 NLH 33 plakalı otomobilin arka lastikleri olmadan jant üzerinde seyrettiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Güzergahta tedbir alan ekipler, otomobili Gazi Bulvarı Yeni Hal Kavşağı'nda durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Rıdvan U. (28) gözaltına alındı. Otomobil, yapılan aramanın ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkan sürücü İZLE

"LASTİKÇİ TAMİR ETMEMİŞTİ"

Ayakkabı giymediği görülen şüpheli Rıdvan U, gazetecilerin "Neden, lastikler olmadan gidiyordunuz?" sorusunu, "Lastikçi tamir etmemişti, ben de biraz sürmeye başladım. Ondan sonra oldu." diye yanıtladı.

Arka lastikleri olmayan trafiğe çıktı

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