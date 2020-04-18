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Arkadaşını 300 liralık borcu için öldürdü

Ankara'da arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayeti 300 liralık borç için işlediğini itiraf etti.

DHA |
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Arkadaşını 300 liralık borcu için öldürdü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 33 yaşındaki Oğuz Yeşil ve İbrahim Özmen (25), Belediye Kent Meydanı'nda buluştu.

Yeşil ve Özmen arasında, borç alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ikilinin arasında, kovalamaca başladı. Oğuz Yeşil, yaklaşık 100 metrelik kovalamacanın ardından Kazım Karabekir Caddesi üzerinde binaya girmeye çalışan Özmen'i kapıda yakaladı.

TUTUKLANDI

Oğuz Yeşil, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp Özmen'in başına ateş etti. Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Oğuz Yeşil, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Oğuz Yeşil, daha sonra adliyeye sevk edildi. Yeşil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını 300 liralık borcu için öldürdü

300 LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜ

Oğuz Yeşil'in, savcılıktaki ifadesinde İbrahim Özmen'e 300 lira borç verdiğini, borcunu ödemesini istediğini, ödemeyince de tartıştıklarını, kovalamaca sonucu yakalayınca öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Özmen'in cenazesi, Kahramankazan'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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