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Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı

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1 Arkadaşını 300 liralık borcu için öldürdü Ankara'da arkadaşını tabanca ile vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayeti 300 liralık borç için işlediğini itiraf etti.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri havadan inceledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.

3 İngiltere'de tuvalet kağıdı çalan hırsızı sürüklediler Koronavirüs salgında bilonçonun ağırlaştığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki süpermarketten tuvalet kağıdı çalan kişi, güvenlik güçleri tarafından sürüklenerek, sorguya alındı.

4 Bursa'da bir kişinin cesedi çuvala konup yol kenarına atıldı Afganlı bir kişiyi öldürüp çuvala koyarak oto yol kenarına atan katilin, ağabeyi polisi arayarak ihbarda bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

5 Dünya'ya yaklaşırken parçalanan kuyruklu yıldız görüntülendi Mayıs ayında Dünya'dan da gözlemlenmesi beklenen ve daha sonra parçalanan kuyruklu yıldızın görüntüsü paylaşıldı.

6 Koronayı yenen kadını oynayarak yolcu ettiler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir süredir tedavi olan Meliha Kulakçı, sağlığına kavuştu. Kulakçı, hastaneden güle oynaya çıktı.