Arkadaşları Arto'yu tıraş etti

Arto, Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyordu. Şarkıcı, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı geldiğini söyledi.

"ARKADAŞLARIM BENİ EVE ALMADI"

Arto “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi.

14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi Arto, “Arkadaşlarım haklı Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.” dedi.