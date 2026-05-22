Arnavutköy'de dışarı çağırdığı market çalışanına kafa attı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir markette yaşanan şiddet olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre müşteri ile market çalışanı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Market dışına çıkan şüpheli, “Bir bakar mısın?” diyerek çağırdığı çalışana aniden kafa attı.

Yaşanan saldırı sonrası yaralanan market çalışanı hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

TARTIŞMA MARKET İÇİNDE BAŞLADI

Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir markete müşteri olarak gelen Mert Ö.B. ile çalışan Devrim Akbulut arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Kısa süreli gerginliğin ardından marketten çıkan şüpheli, kapı önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra market çalışanına seslenen saldırganın, “Bir bakar mısın?” diyerek Akbulut’u dışarı çağırdığı öğrenildi.

KAPIYA GELİR GELMEZ KAFA ATTI

Market çalışanı Devrim Akbulut’un kapıya yönelmesiyle birlikte saldırgan aniden kafa attı. Beklenmedik saldırı sonucu çalışan yaralanırken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yaşanan anlar marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin market çalışanını çağırdığı, ardından hızla kafa attığı anlar net şekilde yer aldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen şüpheli Mert Ö.B., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli, market çalışanını yaraladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.