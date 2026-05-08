Arnavutköy'de sokak kavgası: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul'un Arnavutköy ilesinde dün gece saatlerinde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, sokakta tansiyon giderek yükseldi.

ARAÇTAN İNDİRMEYE ZORLADILAR

Kavga sırasında bazı şahısların olay yerinden araçla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Ancak karşı tarafın bu kişileri araçtan indirmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Yaşanan arbede sırasında araç kapılarının çekiştirildiği, şahısların zorla dışarı çıkarılmaya çalışıldığı görüldü.

SOKAK ORTASINDA GERGİN ANLAR

Olay yerinde yaşanan yoğun kavga, çevrede büyük paniğe neden oldu. Sokakta devam eden arbede sırasında vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde tarafların birbirine sert şekilde saldırdığı anlar saniye saniye yer aldı.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, sokak ortasında yaşanan kaos net şekilde görülüyor. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Olayla ilgili herhangi bir gözaltı veya resmi açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme sürüyor.